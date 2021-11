Už ji neomezuje královský bonton: Vévodkyně Meghan vzbudila rozruch dekoltem v rudé róbě

Princ Harry a vévodkyně Meghan zavítali do společnosti. Profimedia.cz

Princ Harry (37) a vévodkyně Meghan (40) zavítali na galavečer Salute to Freedom v New Yorku, kde se oceňují váleční veteráni. Vévodkyně vynesla rudou róbu, kterou pro ni zhotovila návrhářka Carolina Herrera, a protože už není okleštěna královskou etiketou, troufla si i na odhalený dekolt.

Harry s Meghan poctí svou přítomností na společenských událostech jen zřídka, ostatně vzdali se pozic v královské rodině, aby měli větší klid. A tak když se někde objeví, je kolem nich pochopitelně pozdvižení.

Na červeném koberci dokonce vévodkyně zodpověděla jeden z dotazů reportéra, který se jí zeptal, jestli je na svého muže pyšná. S úsměvem odpověděla: „Ano, vždy jsem na něj pyšná.“

Harry předával cenu Intrepid Valor Award veteránům, kteří si z bojů odnesli šrámy, které na první pohled nejsou patrné.

Hvězdný pár aktuálně sídlí s dětmi Archiem (2) a Lilibet (5 měsíců) v Kalifornii, událost byla součástí jejich cesty do New Yorku. Vévodkyně promluvila také v úterý na summitu magazínu New York Times.

Salute to Freedom Gala byla jednou z jejich největších společenských událostí od svatby. Naposledy se takhle objevili na slavnostní premiéře Lvího krále v Londýně v roce 2019. ■