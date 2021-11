Nemůžu přestat plakat. Tohle není smutek, ale čistá bolest. Odchod Mekyho Žbirky šokoval nejen kolegy z řad hudebníků

Miro Žbirka Foto: archiv M. Žibirky a Bontonfilm

„Strašně rád vzpomínám na spolupráci, když jsem s ním pracoval na muzikálu Atlantida složeném z jeho nádherných písniček. Nechával hercům tvůrčí svobodu, byl neuvěřitelně pozitivní a měl fantastický smysl pro humor. Pozval mě i na svůj koncert, nadchnul mě. Je to strašná zpráva, vůbec jsem netušil, jak na tom je, i když mi před pár dny někdo něco naznačoval. Byl jsem v šoku, zrovna jsem jel v autě, když jsem tu zprávu slyšel v rádiu a málem jsem naboural. Opravdu to byl pro mě šok. Muzikál už sice nehrajeme, ale písničky si pořád pouštím,“ sdělil Super.cz zpěvák Jan Kříž.

Vzkaz do nebe napsal Mekymu i Libor Bouček (40). „Můj příteli, jsi z řady těch, se kterými mám pocit, že náš dialog neskončil a s chutí jsem se těšil na pokračování. Třeba zítra, kdy jsme měli sdílet pódium. Každé setkání a Tvá věta “zas nemal nikto iný čas!?” a má odpověď, že je to snadný, že jen uvedu tu Žbirku. Tvá vášeň pro fotbal, Tvůj přehled o muzice a o všem. Ta čest sdílet občas šatnu a jen poslouchat. Ty hodiny u rádia ve Tvé společnosti a toho, co máš rád. A najednou ta prázdnota toho, že už si neřekneme nic. Nejen my dva, ale všichni a Ty. Protože kdo jiný má co říct. Tedy měl. Tohle není smutek, ale čistá bolest,“ napsal moderátor pořadu Máme rádi Česko na svůj profil na Instagramu.

„Budu se snažit být stejným profíkem, kterého jsi chválil. Budu se snažit o to, abych Tvou vášeň pro Anglii předal synovi. Odešel jsi strašně brzo. Můj příteli, v slzách jen doufám, že John Lennon má konečně nejlepšího parťáka do nebeský kapely. Mám Tě rád a navždy budu,“ zakončil svou vzpomínku Bouček.

Slovenská zpěvačka Katarína Knechtová (40) u společného snímku s Mirem neskrývala šok z odchodu svého kolegy a kamaráda: „Nedokážu přestat plakat. Můj přítel, jeden z mála v tomto byznysu, vzor a člověk, který mě měl upřímně rád. Měli jsme společné zážitky, ale i plány do budoucna. Nedokážu tomu uvěřit a nedokážu přestat plakat. Odpočívej v pokoji, drahý příteli.“

Ve věku 69 let zemřel zpěvák Miro Žbirka.

Super.cz

Ze ztráty je zdrcený i zpěvák Adam Mišík (24): „Tohle strašně bolí. Miro Žbirka byl pro mě umělec, který i v dobách patosu přinášel do česko-slovenské hudby inovaci a nádech světový pop music. Geniální songwriter, úžasný člověk plný pokory, absolutní legenda. Je mi ctí, že jsem tě mohl poznat, poslouchat tě mluvit o hudbě i o životě celkově. Budeš nám strašně moc chybět.“

I herečka Jitka Čvančarová (43) odchod Mekyho oplakala. „Polykám slzy a svírá se mi srdce. Bolí to, bolí to! Drahý Meky, drahý Miro, duše lidská krásná, děkuji za tolik. Děkuji,“ napsala k fotce zpěváka na sociální síť. ■