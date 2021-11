19 měsíců je Josef Laufer v umělém spánku. Jeho dcera Ester poprvé promluvila

Ester Lauferová Super.cz

O zdravotním stavu svého tatínka hovořit Ester nechtěla. Prozradila především, že se těší na muzikál Ostrov pokladů, který příští rok v březnu uvede Divadlo Broadway. Premiéra je naplánována na 22. březen 2022.

"Doufala jsem, že muzikál táta zrežíruje sám a bude tu. Ostrov pokladů znám, znám ho zpaměti, znám texty i písničky. Jsem vděčná divadlu, že takhle rychle zareagovalo. Po covidu, po takhle těžké situaci v kultuře, divadlo uvede muzikál pro děti," řekla Super.cz Ester Lauferová.

"Pro tátu bylo nejdůležitější, aby tato hra byla co nejdříve na jevišti. Kdyby se teď měl rozhodovat on i v nemoci, určitě by to bylo takto," uvedla k tomu, že sama dala divadlu souhlas k realizaci díla.

Laufer měl muzikál také režírovat. "Táta tomuto divadlu věří, považuje ho za svoji domovskou scénu. Panu Lichtenbergovi věří. Oni mají veškeré informace k tomu, aby muzikál uvedli tak, jak táta chtěl," dodala Lauferová, která plánuje, že se bude chodit dívat i na zkoušky. ■