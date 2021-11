Jako plastiková figurka: Ken přeoperovaný na Barbie si odvážné focení užívá

Jessica Alves Profimedia.cz

Kromě žhavějších pózovaček, kdy se neváhala vystavit nahá, se nechala zvěčnit v odhalujících outfitech. Hlavní roli hrál její výstřih, na který si zjevně dost potrpí. Jessica kvůli své proměně podstoupila desítky náročných plastických operací.

Před několika měsíci navíc podstoupila tubulizaci žaludku a její postava je díky tomu štíhlá jako proutek.

Nadále si také píchá botox, nechává si dělat výplně rtů a řadu dalších úprav. Její fotky tak vypadají skoro jako záběry na umělou figurku.

Důležité ovšem je, jak se samotná Jessica cítí. A ta je jako žena konečně šťastná. Dokonce uvažuje o transplantaci dělohy, ale záleží, co by na to řekli lékaři. Pokud by k operaci opravdu došlo, Alves by se stala první známou transgender ženou, u které se takový typ zákroku povedl. ■