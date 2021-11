Už jí šijí šaty! Britney Spears prozradila, jak pokračují přípravy na její veselku

Britney Spears a Sam Asghari chystají svatbu. Profimedia.cz

Přípravy na svatbu Britney Spears (39) a Sama Asghariho jsou, zdá se, v plném proudu. S dlouholetým partnerem se zpěvačka zasnoubila v září, poté, co vyhrála soudní bitvu nad svým otcem.

Zpěvačka ale ještě nemá vyhráno, Jamie Spears po 13 letech sice končí v roli jejího opatrovníka, ale další soud o opatrovnictví teprve proběhne. Zatím není jasné, jestli nabude svéprávnosti, nebo jí přidělí jiného opatrovníka.

To ale Britney od plánování svatby nezadrží. Na sociální síti se fanouškům svěřila, že na svatebních šatech už pracuje návrhářka Donatella Versace.

Sam chtěl popovou princeznu požádat o ruku už delší dobu, randí spolu ostatně pět let. Svalovec se nechal slyšet, že touží po dětech a rád by s Britney založil rodinu. Nucené opatrovnictví jim však nehrálo do karet.

Britney šla v minulosti k oltáři dvakrát. Rekordních 55 hodin byla vdaná za Jasona Alexandera, později se provdala za Kevina Federlina, s nímž má dva náctileté syny. Ty má v péči bývalý tanečník. ■