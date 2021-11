Vidíte podobu? Tato rumunská kráska s velkými rty a napěchovaným dekoltem získala roli mladé Sophie Loren

Madalina Diana Ghenea Profimedia.cz

Jak velká je její role, se dozví až diváci přímo v kinech, každopádně sama herečka to dlouho držela pod pokličkou a prozradila to svým fanouškům až s ukázkou z filmu.

„Konečně mohu prozradit to, co jsem pět měsíců tajila. Kdykoli jsem slyšela, že mám něco společného s tímto projektem a Sophií Loren, měla jsem pocit, jako bych spáchala nějaký zločin. Tohle je opravdu poprvé, kdy o tom mluvím, jsem totiž v šoku, že jsem v úvodní scéně traileru. I když jen na pár vteřin, zdá se mi to neuvěřitelné a vůbec nevím, jestli jsem si to zasloužila. Každopádně jsem na sebe pyšná a děkuji za tuto životní zkušenost režisérovi Ridleymu Scottovi,“ napsala Madalina na Instagram.

Herečka se v Londýna po koberci prošla v černých šatech s korzetovým výstřihem, které by na sebe jistě oblékla i Sophia, která hluboké dekolty také často nosila.

Přijde vám, že tvůrci vybrali správnou herečku na ztvárnění italské herecké sexy ikony? ■