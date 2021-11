Celulitidu u ní nenajdete: Nela Boudová prozradila, jak se zbavit pomerančové kůže

Nela Boudová Super.cz

Bavili jsme se i o tom, jak si udržuje postavu. Prý za to hodně může otužování. "Říká se totiž, že otužování mění ten nezdravý tuk na nějaký hnědý tuk, který je zdravější. A navíc lidi, kteří se otužují, nemají celulitidu. A tu já tedy nemám," pochlubila se. "Ale tělo je sice fajn, ale všechno je hlavně o hlavě. Všem přeju, aby to měli v hlavě nastavené tak, aby byli šťastní a spokojení," míní.

Aby se šťastná cítila, Nela aplikuje koučování i sama na sebe. "Dělám to, když mě pohltí emoce, což se mi pořád stává, i když míň a míň. Řeknu si, co bych si řekla jako koučka, uklidním se, nacítím se na svoji osobnost a sama si se sebou popovídám," prozradila.

"V každým z nás je mnoho osobností. A celá tahle parta osobností nás tvoří jako celek. Jsem ráda, že mám osobností v sobě hodně, připadám si taková plnokrevná. Je tam všechno. Od něžné polohy přes dračici až po ženu se zvířecí duší," popisovala.

"Ale mám ráda, když nevypadávám sama ze sebe. Když se nacítím na to, že jsem koučka, tak jsem určitě šťastnější a spokojenější, než když jsem herečka. Jako herečka zažívám během představení příliš mnoho emocionálních zvratů a už mi to nedělá tak dobře jako dřív. Určitě to dělá něco s tou chemií v těle. Nemůžete předstírat, že se vás něco dotkne. Pokud jste dobrý herec, musí se vás to do jisté míry dotknout, pocítit to, vytáhnout to ze sebe," vysvětlila.

"Tohle všechno s člověkem pracuje, a když jsem ten kouč, tak jsem s těmi klienty a nerozrušuje mě to. Mě problémy ostatních nerozrušují," uzavřela. ■