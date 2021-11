Intimní rozhovor s Kadrim ze Svateb: Jak daleko v tělesném sbližování s Andreou došli?

Kadri Presheva Super.cz

První otázka zněla, zda by si s námi Kadri připil na to, že díky televizní show opravdu poznal tu pravou. "V tuhle chvíli ano," řekl Super.cz. Z následujícího rozhovoru to ale zase tak růžově nevypadalo.

"Ve čtvrtek televizní diváci uvidí, že za mnou Andrejka přijela do Švýcarska, čemuž se dlouho bránila. Byl to pro ni velký problém. Od začátku byla proti zahraničí, asi se jí ani nechce daleko pryč od rodiny, neumí ten cizí jazyk a říkala, že se ho ani učit nechce," vyprávěl.

"Celou dobu řešíme ten vztah na dálku, kterému se od začátku bránila," svěřil Kadri, že se s Andreou zopakoval stejný problém, který měl ve svých předchozích vztazích. "Ale plánuji, že v březnu nebo v dubnu bych už mohl být zpět v Česku," doplnil. Zda mu Andrea slíbila, že na něj počká, ale neprozradil.

Probírali jsme i to, jakého stupně tělesné intimity jejich vztah dosáhl, protože podle všeho to vypadá, že pár spolu neustále jen něco řeší. "Každý pár to měl jinak, někdo měl ten plnohodnotný vztah a někdo ne. My jsme patřili do té druhé skupiny. Žádné velké intimnosti jsme neměli. Probíhaly tam nějaké pusy, objímání a držení za ruce," popsal Kadri, že mezi ním a Andreou bylo spíš na bázi nějaké mladičké adolescentní lásky.

"Na ty intimnější věci si Andrejka potřebuje získat důvěru v toho chlapa. Není taková, že by klukovi hned skočila do postele, což ji na jednu stranu šlechtí. Ale občas jsem si připadal jako puberťák, který neví, jestli může dát nějaké holčičce pusu," prozradil. ■