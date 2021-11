Céline Dion dorazí v listopadu do kin jako Aline Dieu ve filmu Hlas lásky

Už za pár dnů dorazí do kin snímek Hlas lásky, který je inspirován životem kanadské hvězdy Céline Dion. Skalní příznivci v něm jistě najdou mnohé ze života jejich idolu. Zpěvačku ztvárnila sama autorka scénáře a režisérka filmu, francouzská herečka Valérie Lemercier.

„I já jsem velkou část svého života strávila na jevišti, v divadlech, v šatnách. Vím, co jsou dlouhé štace, jídla spolykaná před zrcadlem, potřeba zaplnit prostor, mít každý večer svůj hlas a tělo, které mě nezklamou. Cítila jsem vřelost publika i samotu, která přichází po představení,“ vysvětlila představitelka hlavní role, scenáristka a režisérka v jednom, která také jako Céline Dion pochází z mnoha dětí a cítí i mnohá další propojení s touto osobností.

Herečka, zpěvačka a režisérka Valérie Lemercier jako Aline ve filmu Hlas lásky

FOTO: Bioscop

Když před čtyřmi roky vyřkla nahlas, že by chtěla svůj další film natočit právě o této zpěvačce, nemyslela to příliš vážně. Její okolí ji však podpořilo, a koprodukční film, který vznikal ve čtyřech zemích, nakonec natočila. „Měsíce jsem ve dne, v noci sledovala, četla a poslouchala spoustu věcí o Céline, o jejím manželovi, o její rodině. Chtěla jsem vyprávět světu o síle jejího zázemí, které jí vždy pomohlo udržet nohy na zemi,“ svěřila se Valérie Lemercier.

Herečka, zpěvačka a režisérka Valérie Lemercier jako Aline ve filmu Hlas lásky

FOTO: Bioscop

Jak se ze Céline stala Aline

„Psát scénář jsem začala asi po roce čtení a rešerší. Nejprve jsem hlavní postavě říkala Céline. O šedesát stran později se k projektu připojila Brigitte Buc, která mě přesvědčila, abychom křestní jména změnily. Tím se vše odblokovalo. Díky Aline zachováváme realitu, ale mohly jsme si svobodně vymýšlet detaily, jako zásnubní prsten v kopečku zmrzliny nebo staré boty, které jí matka půjčila na první konkurz, což vysvětluje tisíce párů bot, které později má ve svých šatnách. Nechala jsem se vést svým instinktem,“ dodala režisérka.

Herečka, zpěvačka a režisérka Valérie Lemercier jako Aline ve filmu Hlas lásky

FOTO: Bioscop

Ústřední linku příběhu tvoří láska Aline a jejího partnera. „Céline s Reném se našli. Přišla do jeho života právě ve chvíli, kdy se chystal opustit kariéru producenta. Objevil ji a ona ho zachránila. Zastavil svůj dům, aby zaplatil její první album. Každému umělci bych přála partnera, jako byl on. Každý zpěvák by měl rád svého Reného po svém boku. Lidé si z nich dělali legraci, z jejich věkového rozdílu, z umělého oplodnění, mysleli si, že ji přinutil pracovat. Ale on měl velkolepé vize a ona byla velmi ambiciózní,“ vysvětlila Valérie Lemercier, která před Hlasem lásky natočila pět dalších filmů.

Herečka, zpěvačka a režisérka Valérie Lemercier jako Aline ve filmu Hlas lásky

FOTO: Bioscop

I přesto měla a má k Céline Dion velkou úctu. „Nepokoušela jsem se ji napodobit. Ani její výrazný přízvuk. Nikdy bych se neodvážila zazpívat v Québecu před québeckým komparzem se svým příšerným akcentem! Místo mě ve filmu zpívá úžasná Victoria Sio, jejíž interpretace písní Céline mě ohromily,“ dodala s tím, že tohle téma všechny nadchlo. „Célinin humor a životní síla byla inspirací pro nás všechny…“

Trailer k filmu Hlas lásky

Bioscop

Snímek uvede do českých kin 18. listopadu společnost Bioscop. ■