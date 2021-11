Sexy Šárka Vaňková boduje! V topu z černé krajky s hlubokým výstřihem vypadala božsky

Šárka Vaňková Super.cz

"Dnes jsem zvolila pohodlnější oděv, od rána jsme chystali divadlo a vše, co k premiéře patří. Nechtělo se mi už do podpatků, tak jsem to pojala ležérně," řekla Super.cz Šárka, která nejen že zpívá v Robinsonovi, ale v divadle pracuje v produkci.

"Cítím se dobře. Černou barvu mám moc ráda a občas je fajn se obléknout hezky," usmála se zpěvačka.

Co ji v nejbližších měsících čeká? "Doufám, že v rámci možností budeme hrát Robinsona. Muzikál je pro mě radost, relax, tak uvidíme, co bude. Je těžké v současné době něco plánovat," dodala. ■