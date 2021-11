Hvězda Slunečné fotila v 19 letech akty pro pánský časopis: Tohle o nahotě prozradila

Lucie Benešová Super.cz

Už je to skoro třicet let, co se v rouše Evině fotila pro pánský časopis. Herečka Lucie Benešová (47) si to nedávno připomněla. "Strašně mě totiž pobavilo, že jsem výtisk toho časopisu našla v antikvariátu na Kladně ," smála se, že už je vlastně antikvární kousek.

"Vzpomněla jsem si na fotografa Jaroslava Šimandla, který mi tehdy, když mi bylo devatenáct, říkal, že se tím, že jsem fotila sprosťárny, budu jednou chlubit. Opravdu jsem si to teď sama dala na sociální sítě a nevadilo mi to, protože ty fotky jsou hezké," svěřila.

Zajímalo nás, zda by do podobného focení šla znovu. Například její herecká kolegyně Jana Švandová také nafotila akty těsně před padesátkou. "O tom nepřemýšlím, nevím, jestli bych na to ještě měla figuru. Ale byla by to výzva," krčila rameny maminka čtyř dětí.

Každopádně podle nás má figuru parádní. "Přiznám se, že pro to nic nedělám. Necvičím, i když se přemlouvám k hodinám jógy nebo tance. Jen vynechávám přílohy a pečivo," prozradila Lucka, která má dobré geny po mamince, která také vypadá skvěle.

Benešová už dotočila seriál Slunečná, objeví se v nějakém dalším televizním projektu? "Na jaře by se mělo točit pokračování Hasičů, už nás oslovili. Nic ale není jistého, snad bude zase něco tak hezkého, jako byla Slunečná," uzavřela. ■