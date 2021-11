V 90. letech neměl daleko k tomu, vyhodit hosty od stolu: Chovali se jako úplný hova*a, vzpomíná Pohlreich

Zdeněk Pohlreich Super.cz

„Myslím, že za posledních pár let se tím vším prolíná fenomén mobilního telefonu. To je jedna z věcí, kterou považuju za celosvětový úpadek. Je to hrozná škoda,“ svěřil Super.cz známý gastronom.

„Nemůžu pochopit, že někdo sedí u jídla, které je plné práce, a kouká u toho do mobilního telefonu, nebo že jdou spolu lidi ven a koukají do telefonu. Je to pro mě nepochopitelná věc,“ krčí rameny Pohlreich.

Stalo se někdy, že by musel kvůli nevhodnému chování vykázat své hosty z restaurace? „Myslím si, že ne, i když často k tomu nebylo daleko. Pamatuju si na konec devadesátých let, kdy se lidi fakt chovali jako úplný hova*a a nebylo s nimi k vydržení. Bylo to na jednoduchém principu: Já to platím a vy se tady ze mě po*erte,“ vzpomíná na nevychované štamgasty hvězda pořadu Ano šéfe!

Dnes už se podle něj lidé v restauraci chovají civilizovaně. Jediné, s čím si občas nevíme rady, je spropitné pro obsluhu, které se v jiných zemích platí automaticky.

„Myslím, že tady je to spropitné obklopené tmářstvím. Bojíme se to přiznat, řešíme, jestli to je nebo není zdaněné a takové nesmysly. Já si myslím, že ve finále je ta věc jednoduchá: Dokud lidé nebudou platit spropitné, tak tu práci nebude nikdo dělat. Když to spropitné nedostanou, tak se nebudou tak snažit, a to je škoda,“ míní šéfkuchař a dodává: „Vítané spropitné je vždy v hotovosti, všichni ví, jak to chodí.“ ■