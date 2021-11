Nevadí mu, že ho vnímají jen jako přítele Lucky Vondráčkové? Vojnar k tomu řekl své a asi vás to překvapí

Co zásadního je spojuje s Luckou? Super.cz

Prý se snaží neprožívat, že je jeho partnerka tak známá. „Beru to tak, že je to normální holka. Že je to zrovna Lucka Vondráčková, hvězda jejího formátu, v tom nehraje až takovou roli,“ řekl nám Petr Vojnar na křtu knihy Kotrmelce jednoho herce. „Přemýšlel jsem o tom, jestli se mi bude líbit, že se o mně bude říkat, že jsem ’ten’ od ’té’. Nijak mi to ale nevadí. Je to logické názvosloví od lidí a nijak tím netrpím,“ mávl rukou Petr.

Ptali jsme se, čím to je, že mezi nimi přeskočila jiskra až nyní. Oba přece jen v šoubyznysu působí mnoho let. „Oba jsme žili v jiné bublině. Já v té komerční, Lucka je ale vystudovaná herečka a skutečná umělkyně. Potkali jsem se opravdu až před půl rokem.“

Vojnar nedokáže odhadnout, jestli by si spolu dříve rozuměli. Bývalý člen chlapecké kapely T-boyz, která se proslavila písní Beruška, byl v minulosti jiný. „Nemyslím si, že je taková, jak se o ní psalo. Já jsem byl ale určitě jiný,“ říká Petr Vojnar. ■