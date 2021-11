K novému domu si pořídila i bazén: Vlastina Svátková pokračuje s rekonstrukcí a bojí se zdražení stavebních materiálů

Vlastina Svátková Super.cz

U herečky jde hlavně o starosti spojené se stavbou a rekonstrukcí domu, který si pořídila na hypotéku. "V létě to mělo být hotové, ale ještě to není. Ale můžu být ráda, že jsou vůbec dělníci a materiál. Pořád se modlím, že pan majitel stavební firmy dodrží to, co slíbil, a neprodraží se to," doufá Svátková. "Je pravda, že ten, kdo začal stavět během pandemie, to bude mít dvakrát tak drahé," dodala.

Na sociálních sítích se herečka pochlubila další dokončenou částí domu a jeho okolí. "Vždycky sdílím, když už se něco dá ukázat. Ze zahrady mám největší radost, je pro mě důležitý výhled. Když ráno vstanu, tak se zklidním, když vidím stromy a přírodu," svěřila.

Na poslední chvíli se rozhodla i pro vlastní bazén. "Je to hlavně kvůli dětem, abychom už nikam nemuseli chtít chodit. Chtěla jsem si domov vybudovat jako základnu, kde máme všechno, co potřebujeme. Hlavně, aby ty děti furt nekňouraly, že chtějí do aquaparku," vysvětlila. ■