Krásná moderátorka ČT mizí z televizních obrazovek. Co se stalo?

Linda Bartošová Michaela Feuereislová

„Práce v České televizi pro mě znamená hodně, i proto jsem se rozhodla, že z osobních důvodů potřebuji na čas pracovní pauzu. Vedení ČT a zpravodajství jsem velmi vděčná, že mi vyšlo vstříc,“ informovala Bartošová, jež od loňského září moderovala Události, komentáře na ČT24 a od října také Události.

„Původně jsem ze sebe nechtěla dělat story, tahle země má důležitější věci na práci. Ale tamtamy se rozjely rychleji, než bych si dokázala představit. V jedný oblíbený písničce se zpívá I’m not going, I’m just growing. Takhle nějak to teď mám, z vícero důvodů. Díky za podporu,“ dodala sympatická blondýnka. Ta v minulosti uspěla také v soutěži Česká Miss a reprezentovala na světovém klání krásy Miss World. ■