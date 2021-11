Tohle je nejvíc sexy muž planety pro letošní rok: Už teď lituji své přátele, komentoval herec titul

Paul Rudd Profimedia.cz

Herec Paul Rudd byl magazínem People zvolen nejvíc sexy mužem roku a pojal to s humorem sobě vlastním. Dvaapadesátiletý představitel Ant-Mana na rovinu řekl, že už teď lituje své přátele, protože jim svůj titul bude náležitě předhazovat.

„Hodlám se do toho opravdu položit a kašlu na skromnost. Nechám si to natisknout na vizitky a tak. Moji kamarádi mě za to budou dusit, což chápu, proto jsme přátelé,“ pobavil v rozhovoru pro magazín.

A reakce jeho známých na sebe nenechaly dlouho čekat. Komik Seth Rogen retweetoval oznámení Peoplu se slovy: „Nehádám se.“

A ve vtipném duchu Rudd popsal své další plány. „Doufám, že mě teď pozvou na nějakou sexy večeři s Clooneym, Pittem a Michaelem B Jordanem," vtipkoval na konto herců zvolených před ním. "Taky se budu víc objevovat na jachtách. A pravděpodobně se zkusím zlepšit v hloubání v opravdu měkkém světle. Rád přemýšlím. Myslím, že mi to pomůže stát se niternějším a tajemnějším. A na to se těším,“ pobavil.

Vtipálek Rudd přiznal, že jediný, komu o ocenění řekl dopředu, byla jeho žena Julie Yaeger. S tou je už 20 let. „Byla trochu opařená, ale hrozně milá. Nejdřív se tomu chichotala, ale pak uznala, že vybrali dobře. Pravděpodobně kecala, ale co měla říct?“ popsal herec.

Paul a Julie spolu mají dvě děti, syna Jacka (17) a dceru Darby (12). Rodina je pro Rudda na prvním místě. „Jsem hlavně rodinný typ, manžel a otec. Když nepracuji, jsem s rodinou. To mám nejradši,“ dodal o něco vážněji. ■