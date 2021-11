Princezna z Řachandy se odhalování nebojí: Na charitativní přehlídce předvedla nejhlubší dekolt

Denisa Pfauserová Super.cz

"Přijde mi, že to neodhaluje víc, než by mělo, v dekoltu vynikne i ta perlička a je to takové decentní a hezké," domnívala se Denisa. Nám připadalo, že se odvážněji obléká od své červnové svatby, možná, aby manžel žárlil, to ale popírá. "Vždycky jsem se oblékala tak, jak to cítím. Ať už odhalená, nebo v roláku," krčila rameny.

Se svým tělem je Denisa spokojená. "Možná jsem byla někdy buclatější, ale není to tak, že bych nedělala nic a teď začala dřít. Jím a hýbu se relativně pořád stejně. I když jsem tedy začala s během, pravidelně běháme s Andreou Bezděkovou a Danielou Písařovicovou. Je fakt, že když se kamarádíte s modelkami, tak vás táhnou. Ale nefotím se s nimi, když třeba srovnám naše nohy, tak říkám, že mám nohy jako Bridget Jones, horolezecké," smála se.

Zajímalo nás také, zda po svatbě s manželem neplánují rozšíření rodiny. "Na miminko se ještě nechystáme, je na to čas. To bych už nemohla chodit takovéhle přehlídky," míní Denisa. ■