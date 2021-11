Příchod hodný Oscara: Lady Gaga vplula na premiéru v opulentním modelu a předvedla nožky v síťovaných punčochách

Lady Gaga Video: Profimedia

O pózování na červeném koberci zpěvačka něco ví a rozhodně na sebe umí strhnout pozornost. Nic jiného se od ní nečekalo ani tentokrát. V nepřehlédnutelném modelu, s výrazným make-upem a v botách na platformách přesně podle svého gusta, byla popová diva za opravdovou hollywoodskou hvězdu.

Herečka zapózovala také se svým filmovým manželem Adamem Driverem. A samozřejmě i s ostatními aktéry Salmou Hayek, Jaredem Letem, Jeremym Ironsem a dalšími.

O Oscarech v souvislosti s Klanem Gucci se špitá už od doby, kdy oznámili, že snímek vzniká. Lady Gaga už jednu zlatou sošku doma má, a sice za píseň Shallow k filmu Zrodila se hvězda. Klan Gucci je jejím druhým celovečerním filmem a na svém výkonu si dala opravdu záležet.

Zpěvačka přiznala, že na své postavě Patrizie Reggiani pracovala tři roky a do role se tak vžila, že poslední rok a půl žila život úplně jako Reggiani. A ztratila u toho kontakt s realitou. Už jen za to by si minimálně nominaci zasloužila.

„Posledních devět měsíců jsem mluvila s přízvukem. Ke konci natáčení jsem měla trochu psychické potíže. Buď jsem trávila čas v hotelovém pokoji, kde jsem žila a mluvila jako Reggiani, nebo jsem byla na place, kde jsem jí byla,“ popsala, co role obnášela.

Na drama Ridleyho Scotta se můžete v českých kinech těšit od 25. listopadu. ■