Pokud přijde další lockdown, Simonu Krainovou v Česku nic neudrží. Modelku s rodinou to táhne k rovníku

Modelka potřebuje cestování k životu, a tak ji čekají kratší výlety. „Asi pojedeme do Paříže se nadechnout ciziny. Poté pojedeme s manželem asi na Barbados a kluky vezmeme asi do Thajska. Pojedeme asi taky do New Yorku,“ říká Krainová, která cítí u svých synů touhu poznávat nové země. „Chtěla bych jim ukázat svět, který jsem rychle proběhla. Už se zajímají o nové věci.“

Během loňského lockdownu strávila Krainová s rodinou několik měsíců na karibském ostrově Svatý Martin. Pokud by se měl scénář opakovat, nevylučuje, že opět sbalí kufry a odcestuje do exotiky. „Trošku nám škola brání. Myslím si, že nebude trvat dlouho, než nám to všechno zavřou. Pokud se stane tahle nepříjemná věc, tak toho využijeme. Budeme určitě ve stejném časovém pásmu kvůli škole,“ popisuje svůj plán B Simona Krainová. ■