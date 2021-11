5 filmových líbaček, které nebyly ve scénáři: Věděli jste, že s těmito polibky přišli herci sami?

Tom Cruise a Kelly McGillis v Top Gunu Profimedia.cz

Na hraně zítřka - Emily Blunt a Tom Cruise

Ústřední dvojice Tom Cruise (59) a Emily Blunt (38) byla ve sci-fi Na hraně zítřka romanticky propojena. Mezi postavami to v průběhu filmu jiskřilo a od začátku bylo jasné, že dojde i na líbání. Tvůrci ovšem nevěděli, kam polibek zakomponovat. To za ně vyřešila nakonec Blunt sama. Když její postava dávala Cruisovi sbohem, Emily se k němu naklonila a začala ho líbat. Odůvodnila to tím, že jí to zkrátka přišlo vhodné. Překvapený Cruise zůstal v roli a kupodivu scéna působila přirozeně. Tvůrci se chvíli tloukli do hlavy, že je to nenapadlo, a nakonec polibek ve filmu nechali.

Top Gun - Tom Cruise a Kelly McGillis

Tom Cruise umí být také spontánní, co se filmových polibků týče. Jedna z nejvíc ikonických scén v Top Gunu, kdy se Maverick a Charlie konečně políbí, nebyla ve scénáři. Herec improvizoval, protože zapomněl text. Ve scéně je dokonce vidět Cruise, jak chvíli tápe, ale protože mu text nenaskočil, naklonil se a kolegyni políbil. Její překvapení je znát, když se na to zaměříte, ale nakonec to skvěle zapadá.

Jurský svět - Chris Pratt a Bryce Dallas Howard

Vzhledem k útočícím dinosaurům není na romanci v Jurském světě příliš prostoru. Mezi hlavními postavami to sice jiskřilo, ale líbat se dle scénáře neměly. Chris Pratt (42) to ale viděl jinak. Režisér Colin Trevorrow mu dokonce údajně napověděl, aby kolegyni Bryce Dallas Howard (40) překvapil během akční scény. A tak se i stalo. Hereččino překvapení tak není ani trochu hrané.

Star Wars: Poslední z Jediů - Mark Hamill a Carrie Fisher

Snímek sice rozdělil diváky, ale i když se názory na něj různí, scéna, kdy se Luke a Leia loučí, chytla většinu za srdce. Něžný polibek na čelo nicméně nebyl plánovaný. Mark Hamill se ale nechal slyšet, že mu to přišlo jako vhodné rozloučení s drahou přítelkyní. O to dojemnější je, že herečka Carrie Fisher krátce na to bohužel zemřela.

Hunger Games: Síla vzdoru - Woody Harrelson a Elizabeth Banks

K neplánovaným filmovým polibkům někdy dojde nejen v záchvatu improvizace, ale třeba proto, že herci o pusu s kolegou či kolegyní jednoduše stojí. Woody Harrelson přiznal, že se mu Elizabeth Banks vždycky líbila, a tak když měl šanci ji políbit, využil toho. V posledním díle Hunger Games jejich postavy konečně dají najevo vzájemnou náklonnost a políbí se. Intimní moment překvapil nejen filmaře, ale i Banks, která však z role nevypadla, a údajně chtěla polibek dokonce prodloužit. ■