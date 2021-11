Slovenský podnikatel (66) promluvil o vztahu s Jiřinou Bohdalovou

Jiřina Bohdalová a Ľubomír Focko na premiéře divadelní hry Gin Game v Divadle Na Jezerce Profimedia.cz

„Jako partnerka je úplně super. Lidsky jsme si velmi sedli, těžko to popsat. Je to příjemný, milý a vzdělaný člověk. Super vaří a mohu se s ní bavit o všem. Máme se velmi rádi, jsme spolu velmi rádi, ale nehledejte v tom nic jiného,“ citoval web Plus 7 dní z knihy Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová, kterou napsal Petr Macek, jenž zpovídal kolegy, přátele i příbuzné slavné herečky.

Focko popsal také to, jak se s Jiřinou Bohdalovou seznámil. Poprvé spolu mluvili na oslavě 30. narozenin Jiřího Pomejeho. Později se spřátelili na společných dovolených.

„Cestoval jsem se svým synem a ona s vnoučaty. Byli jsme tam jako otec, máma a tři děti, fungovali jsme jako rodina. Jenže mi občas zasahuje do výchovy, tím mě dost štve, tak se musím držet,“ dodal Focko, který ale jinak Bohdalovou vynášel do nebes.

Kromě toho, že je podle něj vynikající herečka, je také skvělá byznysmenka, všechno umí zařídit a je nejlepší vyjednavačka, jakou zná. ■