Slzy a neshody ve Svatbách: Fešák Kadri rozplakal svou nevěstu

Svatba na první pohled - Kadri rozplakal Andreu. TV Nova

V reality show Svatba na první pohled mezi páry přituhuje. Hodně napjatá je situace i mezi poštovním doručovatelem Kadrim a obchodní zástupkyní Andreou. Jádrem jejich sporu je vztah na dálku. Kadri totiž pracuje ve Švýcarsku a Andrea dala hned na začátku jasně najevo, že by se za ním do zahraničí nikdy neodstěhovala, protože nechce opustit svou práci, rodinu a přátele.

Kvůli Kadriho nemoci a jeho zaměstnání ve Švýcarsku se neplánovaně neuvidí tři týdny. Když konečně dojde k dalšímu setkání, nabere to u nich naprosto nečekaný směr kvůli zásahu Kadriho kamaráda a bratra. Ti se do Andrey naváží právě kvůli její neochotě cokoliv změnit a experimentovat. A to ať už se jedná o zkoušení nových věcí jako třeba potápění, nebo o dojíždění do zahraničí.

„Pro mě je už dost zásadní experiment, že jsem si vůbec připustila vztah na dálku,“ řekla Andrea. Kadri by ale očekával více odvahy, obzvlášť pokud jde o vztah. „Máš to hozený tak, že to prostě nechceš. Některým věcem, které jsi nezkusila, nebo se jich bojíš, není špatné dát prostor k tomu, aby se uskutečnily,“ snažil se jí vysvětlit Kadri.

Andrea se v tu chvíli cítila strašně osamoceně a nepochopeně, a tak se rozplakala. Přece jen by možná ocenila, kdyby na pikniku s Kadriho kamarádem a bratrem měla jako podporu aspoň nějakou kamarádku. Takto její setkání s Kadrim bylo plné rozpaků a slz. ■