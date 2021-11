Ještě jednou a končíte! Radek Kašpárek seřval soutěžícího ve své michelinské kuchyni

Radek Kašpárek v kuchyni vyžaduje preciznost. TV Nova

V následujícím dílu si Kašpárek posledních šest soutěžících pozval do své michelinské kuchyně, kde je zvyklý na pořádek, disciplínu a špičkové výkony. A přísně dozoroval i soutěžící, ze kterých chtěl dostat to nejlepší.

Nejvíc si věřil Paolo, ale byl to právě on, kdo to schytal nejvíc. „Já jsem prostě dostával za uši a vůbec to nebylo příjemné,“ popsal svou jízdu v profi kuchyni. „Nejsložitější na tom je pracovat pod Radkem v tom stresu. J*be vás za každou věc a pak se to všecko hroutí,“ komentoval svou zkušenost.

Kašpárek výzvu pojal tak, že pokud soutěžící neuvaří a neodprezentuje svůj chod dle michelinských standardů, tak ho nepustí na stůl. Váženými hosty restaurace se stali Jan Punčochář s manželkou, Přemek Forejt se sestrou Gabrielou a manželka samotného Radka. Proto trval na preciznosti a špičkovém provedení.

Jak to v kuchyni probíhalo, se podívejte na ukázce. ■