O vzhledu hrdiny ve Zločinu v dívčí škole měl autor jasno. Mistrovi převleků sedla role jako ulitá

Lubomír Lipský vytvořil během své bohaté kariéry stovky postav. Foto: Národní filmový archiv

Česká detektivní škola sice neoplývá zvučnými jmény jako Columbo, Poirot či Maigret, ale i pan rada Vacátko nebo majoři Kalaš a Exner řeší případy se stejnou bravurou jako jejich zahraniční kolegové. A v tomto výčtu by neměl chybět ani poručík Borůvka – postava, jejímž duchovním otcem byl Josef Škvorecký.

Bystrý duch v nenápadném těle

Borůvka, jemuž přátelé přezdívají Bublina, je kulaťoučký, fyzicky neobratný človíček s posmutnělým výrazem, který v řeči trochu zadrhává. Pod nenápadným zevnějškem však skrývá mimořádně bystrého ducha. Není divu, že o tuto postavu projevili zájem i filmaři, kteří v roce 1965 natočili povídkový film Zločin v dívčí škole.

Ten se skládá ze tří příběhů: Smrt na Jehle (režie Ivo Novák), Jak se koupe žena (r. Ladislav Rychman) a Zločin v dívčí škole (r. Jiří Menzel). První dvě povídky se zabývají řešením rafinovaných vražd. Třetí, podle níž byl nazván celý film, je vtipně nadnesená ironizující historka.

Škvorecký, který se podílel i na scénáři, měl o vzhledu svého hrdiny jasnou představu – chtěl, aby ho ztvárnil Lubomír Lipský. A byla to šťastná volba. Herec byl v roli poručíka Borůvky opravdu excelentní. Jeho postava vyhlíží neškodně, možná i proto, že působí tak melancholicky, ale nenechte se zmást. Jde o velmi schopného kriminalistu s fištrónem, který jde na všechno od lesa.

Například v povídce Zločin v dívčí škole vyšetřuje krádež, k níž došlo ve škole, kterou navštěvuje jeho dcera Zuzanka. Víc, než zmizelé peníze, ho ale začne zajímat zmizení neoblíbeného profesora matematiky Kotěte a Zuzančin tajný sexuální život…

Co znamená „Playboy“?

Příběhům nechybí suchý sebeironický humor a vtipné přeřeky a hlášky, například: „Já jsem reporter of magazine Playboy.“ – „Playboy. Je to, jako když se řekne anglicky: Hrej si, hochu. Patrně nějaký sportovní časopis pro mládež. Bohužel neznám. Mně přijde do ruky jenom Daily Worker.“

Mistr převleků

Lubomír Lipský vytvořil během své bohaté kariéry stovky postav. Kromě poručíka Borůvky se proslavil mj. i jako děda Potůček či agilní (a zabedněný) vrátný Hlustvisihák. Lipského specialitou byly převleky – stačí připomenout jeho školní kuchařku v Šesti medvědech s Cibulkou (1972) nebo titulní postavu v legendární divadelní inscenaci Charleyova teta, která měla stovky repríz. Z dalších populárních filmů jmenujme aspoň nestárnoucí komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku! (1971), Slaměný klobouk (1972) a Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974).

Gentleman hraje padouchy

Pravou ruku poručíka Borůvky, kriminalistu Pavla Málka, ztvárnil Jan Přeučil. Ten ve filmu debutoval v roce 1958 roličkou ženicha v povídkovém filmu Hry a sny. Později se díky své vizáži, specifické barvě a dikci hlasu stal jedním z nejznámějších představitelů různých intrikánů a padouchů.

Přitom v osobním životě je to dokonalý gentleman, ze kterého charisma jen čiší. Hercovu starosvětskou noblesu podtrhuje i klobouk, který se stal součástí jeho image.

Skály i novogotická kráska

Filmový triptych, v jehož poslední povídce se mihnou i tehdy roční sourozenci Petr a Matěj Formanovi, se točil mj. na Hrubé skále, v Prachovských skalách a v Praze. Jako dívčí škola posloužila krásná novogotická budova Zemské porodnice u Apolináře.

Zločin v dívčí škole budete moci na Streamu zhlédnout od 10. 11. kdykoli. Milovníci českých filmů si přijdou na své i každé úterý od 20:00 hodin, kdy vysílá českou klasiku Televize Seznam.