Ornella Koktová po 10 letech jako modelka: Podívejte se, jak jí to seklo s pořádně nadupaným dekoltem

Ornella Koktová Super.cz

Že má z módní přehlídky po 10 letech strach, nám už Ornella Koktová (28) svěřila na fittingu šatů, kdy jí kvůli nadupanému dekoltu dokonce z jednoho modelu uletěl knoflíček. Protože jsme byli zvědaví, jak to dopadne, vyrazili jsme s kamerou na samotnou charitativní akci Hvězdy dětem, jejíž výtěžek byl věnován na zájmové aktivity dětí z dětských domovů.

Vyzpovídali jsme ji těsně předtím, než vyrazila na molo. "Mám trošku trému. Je to nezvyk, ty šaty jsou hodně dlouhé, tak se bojím, abych nezakopla. I když na podpatcích chodím, někdy si je beru i ke kočáru, protože chci být šik matka," svěřila Super.cz Ornella. Společenským akcím, kam by se krásně oblékla, se nevyhýbá. Den před přehlídkou vyrazila na operu do Národního divadla, kam už si vypůjčila model Aleny Wilson, jejíž šaty předváděla.

Ornella nás ujistila, že k trapasu, že by jí uletěl knoflíček rovnou na molu, nedojde. "Z bezpečnostních důvodů jsme vybraly modely bez knoflíčků. A doufám, že první řada je pojištěná, protože bych na ně mohla sletět," bála se. Nicméně všechno dobře dopadlo, jak můžete vidět i v našem videu. ■