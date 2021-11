Antibiotika a špatné počasí. Monika Absolonová popsala „parádní“ dovolenou ve Španělsku

Monika Absolonová Super.cz

"Věk na modelku už nemám dlouho. Necítím se být modelkou, ani jí být nechci. Párkrát jsem si to vyzkoušela, a vždycky to pro mě byl hrozný stres. Při zpívání mám možnost mluvit, ale když jdeš, tak nemůžeš říct nic a když si rozbiješ hubu před lidmi, tak to ani neokecáš," řekla Super.cz Absolonová.

Na akci Monika zazpívala na prosbu kolegyně a kamarádky, herečky Mariky Procházkové. "A to jsem ráda přijala," doplnila zpěvačka.

Monika se nedávno vrátila z dovolené, kterou si ale neužila tak, jak plánovala.

"Byla jsem s dětmi ve Španělsku, ale měli jsme tam tak super počasí, že na plavky to nebylo. Malý měl navíc, zřejmě z letadla, zánět středního ucha a dostal antibiotika. Bylo to báječné. Do toho bylo dvacet stupňů a pod mrakem, pak i pršelo. Bylo to parádní," dodala nyní už s úsměvem Monika. ■