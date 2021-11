V 7. měsíci těhotenství má nahoře jen jedno kilo! Michaele Noskové se zvětšily hlavně vnady

Michaela Nosková Michaela Feuereislová

Michaela Nosková (38) je v 7. měsíci těhotenství a zase se objevila na přehlídkovém mole. Coby netěhotná nabídky nedostávala, teď je s úsměvem přijímá. "Počkala jsem si na to, až mi bude 38 let a budu v sedmém měsíci těhotenství," řekla Super.cz Nosková.

Zatím to stále vypadá, že se spíše více najedla, než že by byla v závěru těhotenství. "Mám nahoře jen jedno kilo. Ale začínám už opravdu přibírat. Teď už se to bříško začíná zvětšovat. Dokonce jsem chodila poslední dny pravidelně k návrhářce Aleně Wilson, abychom kontrolovaly, jestli se šaty nebudou muset povolovat," upřesnila Nosková.

Nyní už si těhotenství užívá. Začátek byl prý horší. "Všichni si myslí, že jsem měla těhotenství ukázkové. Ale musím přiznat, že mi bylo hrozně špatně první měsíce. Navíc jsem v devátém týdnu onemocněla covidem a ležela jsem ve vinohradské nemocnici," řekla Super.cz Nosková. ■