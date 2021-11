Mladší sestra Ornelly Koktové zhubla 37 kilo! Takhle teď Charlotte Štiková vypadá

Charlotte Štiková Super.cz

"Změnila jsem životní styl. Podařilo se mi zhubnout celkem rychle. Musím ale říct, že mi na některých místech visí kůže, ta elasticita kůže je špatná," řekla Super.cz Charlotte na charitativní módní přehlídce, kde předváděla její sestra Ornella.

Sama se na molo nechystá. "Já bych z toho byla hodně nervózní, spíš by mě lákal fotomodeling. Ale mám teď plné ruce jiné práce. Pracuji na svém projektu, který by měl vyjít začátkem března. Je to projekt, který pomůže naprosto všem zregulovat svoji váhu," říká Charlotte s tím, že sama má v plánu s hubnutím pokračovat.

"Chtěla bych zhubnout ještě dalších dvacet kilo. A potom mám v plánu jít na plastiku a přebytečnou kůži si nechat odstranit," dodala. ■