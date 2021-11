Sama by se na starší fotce nepoznala! Slovenská sexbomba vyměnila nevkusně upravené rty za přirozenost

Silvia Kucherenko Foto: archiv S. Kucherenko

„Jednou za čas přidám porovnávací fotku, aby lidé věděli. Hlavně děvčata, aby věděla, jak ano a jak ne,“ prozradila Super.cz Silvia. Za její proměnou je hlavně změna uvažování.

„Jsem nyní stoprocentně zaměřená na vysokoškolské vzdělání. Na jedné vysoké už studuji druhým rokem a od ledna se chystám udělat si ještě MBA v oboru logistika a management.“

Jak se krásná blondýnka dívá na své staré snímky s odstupem času? „Všechny ty směšně povrchní věci jdou najednou mimo mě. Obrovské rty, vlasy až na zem, řasy jako pavoučí nohy. Změnil se mi pohled na ženskou krásu a nelíbí se mi nevkusně upravené rty,“ prozradila nám Kucherenko, která dlouhou dobu sama chodila na výplně.

„Ty ženy to nevidí, vzhledem k tomu, že jsem tento stav zažila, tak to moc dobře vím, že je jim to stále málo. Ve výsledku je to vážně komické a vůbec ne hezké,“ dodala Silvia, která se dnes živí i jako moderátorka, která má vlastní pořad Život podle Kucherenko.

Slovenská kráska měla pěkné a výrazné rty odmalička, jak se můžete sami přesvědčit v galerii, kde najdete snímky i z jejích školních let. V poslední době se čím dál víc vrací k přirozenosti. Nechala si odstranit vytetované obočí, vyndat výplně ze rtů a prodloužené vlasy zkracuje. ■