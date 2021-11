Tady to expertům ze Svatby asi nevyjde: Sex s ní mít nebudu, nepřitahuje mě, má jasno čtyřicátník Roman

Svatba na první pohled - Romana Andrea nepřitahuje TV Nova

V jejich vztahu se však objevila první velká trhlina už na svatební cestě, když se Andrea vlastně náhodou dozvěděla o Romanově druhém dítěti, patnáctiměsíčním miminku. Po návratu domů to mezi nimi skřípe ještě víc. Teď je čekala večeře s dalším párem ze Svateb, ajťákem Jaroslavem a operátorkou Romanou. A tam vyšlo najevo, že se mezi zkušenými čtyřicátníky objevila zjevně nepřekonatelná trhlina, Andrea totiž Romana nepřitahuje. A přes to samozřejmě nejede vlak.

„Když ti to tam prostě nesedne, tak s tím nemůžeš nic udělat, tomu neporučíš,“ vysvětloval ve čtvrtečním díle Svateb Jaroslavovi Roman. Andrea připustila, že má Romana ráda, ale moc dobře ví, že když ho nepřitahuje, nemá to dál vůbec žádný smysl.

„Já ho mám ráda, vážím si ho jako člověka. Vždy jsem kolem sebe měla partnery, kteří zpochybňovali to, co dělám, a čeho bych chtěla dosáhnout. A on je ten, který ve mně vidí potenciál. Je to taková ta podpora, kterou jsem nikdy neměla, a možná to je to, co mě na něm přitahuje. Ale já ho nepřitahuju, a to je prostě pro mě stopka,“ má jasno.

U Romana zkrátka pověstná jiskra nepřeskočila a na happy end to nevypadá. „Úplně natvrdo, jestliže by se Andrejka do mě zamilovala a já jsem to necítil, tak co je na tom, že jí začnu slibovat nějakou lásku a začnu s ní třeba mít i nějaký sex... No nebudu,“ uzavřel rázně. ■