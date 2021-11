Bože můj, povzdechla si Victoria Beckham poté, co po dlouhé době zkusila něco zazpívat

Victoria Beckham Profimedia.cz

„Já ten zpěv ze svého systému nemůžu dostat! Nejsme s Kenem skvělé duo?“ napsala Victoria ke krátkému videu a přidala smějící se emotikony. Na konci videa je ještě slyšet její povzdechnutí nad vlastním výkonem slovy: „Bože můj.“

Video si přidal na profil i Paves, který k němu napsal: „Aspoň jeden z nás umí zpívat. A rozhodně to nejsem já.“

Victoria je jedinou členkou Spice Girls, která se už zpátky nepřipojila ke koncertování při jejich návratu v roce 2019. „Chtělo to hodně kuráže, nevyjet se Spice Girls znovu na turné. Být tou, která říká: Víte co, nechci to dělat, protože to dnes cítím jinak než tehdy. Chci se soustředit na svou rodinu a firmu.“

Beckham nedávno zahodila i další příležitost s ostatními členkami skupiny znovu spolupracovat. Všechny čtyři natáčely v Londýně nové společné záběry pro online hru se Spice Girls, Victoria byla v té době v Americe a účast na projektu odmítla. ■