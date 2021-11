Neuvěříte, co skrývaly šaty Lady Gaga, ve kterých zpívala na inauguraci prezidenta Bidena

Lady Gaga Profimedia.cz

O tom, že byly její šaty neprůstřelné, se zmínila v rozhovoru pro časopis Vogue.

„Byl to jeden z momentů v životě, na který jsem nejvíc pyšná. Stejně jako mnoho dalších Američanů, jsem cítila velký strach z prezidenta Trumpa a ohlášení nového je něco, o čem budu moct jednou vyprávět svým dětem,“ prozradila Gaga, pro kterou byly šaty opravdu splněným snem: „Zpívat v neprůstřelných šatech od Elsy Schiaparelli! Nevím, zda to o mě lidé vědí, ale pokud bych nebyla tím, kým jsem dnes, byla bych válečnou novinářkou. To byl můj sen.“

Lady Gaga považuje tyto šaty za jedny z nejoblíbenějších, které kdy oblékla. „Když jsem viděla tu zlatou holubici, věděla jsem, že je to ten správný doplněk. Schiaparelli je italský módní dům a já jakožto Italsko-Americká žena budu zpívat při odchodu prezidenta číslo 45. a příchodu prezidenta číslo 46. do úřadu,“ prozradila zpěvačka a dodala: „Nikdy nezapomenu, jak jsem mluvila s mužem, který mě doprovázel na pódium a ptal se mě, jestli jsem nervózní. Řekla jsem že ano, ale že móda někdy pomáhá dát vám svobodu, právě jako ta zlatá holubice.“ ■