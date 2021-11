Přešel talent i na nejmladší generaci? Lenka Krobotová promluvila o svých dětech

Lenka Krobotová nechce své děti do ničeho nutit. Michaela Feuereislová

„Mladší syn je technicky zaměřený. Zajímá ho filmový střih, rád pracuje s médii, zajímá ho počítač a technika. Starší je spíš humanitní, zajímá ho muzika a taky malba,“ řekla Super.cz.

Krobotová nepatří do skupiny rodičů, kteří by své děti nutili prosadit se v konkrétní profesi. „Jsem pro to, aby se děti volně a svobodně vyvíjely. Snažím se jim vysvětlit různá úskalí,“ říká Krobotová a jedním dechem s úsměvem dodává: „Asi bych nebyla nadšená, kdyby jeden z nich chtěl být herec.“

Na výstavu vědomostí do pražské Kotvy přišla herečka bez synů, ti měli odpolední kroužky.

Na výstavě, kde se nacházelo čtyřicet stanovišť, ve kterých se zábavnou formu vysvětlují fyzikální zákony a fungování přírody, jsme se herečky zeptali, jak jí šly ve škole technické obory.

„Tak asi nebude překvapení, že mi fyzika a matika nikdy nešly, a bylo už tehdy jasné, že se vydám jiným směrem. Mám k těmto vědám ale velký respekt. Obdivuji svého kolegu Martina Myšičku, že zvládl vystudovat matfyz. Matematika je věda pro mě nedohlédnutelných rozměrů,“ dodala Lenka Krobotová. ■