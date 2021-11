Trapas na rande a největší neřest: Bára Mottlová na sebe práskla všechno. A kolegu vítala v bikinách

Bára Mottlová Herminapress

Herečka Barbora Mottlová (35) miluje jídlo a nestydí se za to. Ráda si ho vychutnává doma i v restauraci a říká, že rčení „láska prochází žaludkem“ u ní platí stoprocentně.

„Já jsem strašný žrout, jím opravdu hodně a ráda. Takže třeba i na rande v restauraci je kolikrát už trapný, že toho sním více než muž,“ řekla v pořadu Pavla Berkyho Ve dvou se to lépe vaří na Televizi Seznam. A přidala i trapas, který se jí stává.

„Že se skoro vždycky pobryndám, to je věc druhá. Vzhledem k mým přednostem je taky jasný, na které části těla jídlo většinou skončí,“ smála se.

Bára je labužnice, která si jídlo opravdu vychutnává, a to snídaně, obědy i večeře. „Miluju začít den s dobrým jídlem v posteli, a tak ho taky skončit. To je moje velká neřest a opravdu hodně si to užívám,“ svěřila.

Ani vaření jí není cizí, je ale raději, když má i dalšího strávníka. Sama pro sebe zvolí spíš sýry, uzeniny nebo slané tyčinky. „Sednu si k filmu a uzobávám. Jsem velký požitkář,“ dodala. ■