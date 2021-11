Třicet let od smrti Ludánka (✝55) z Homolkových. Deprese utápěl v alkoholu, zemřel po osmi měsících v kómatu

František Husák Profimedia.cz

Slavný Činoherák

Na divadelním jevišti ztvárnil ale Husák mnohem širší spektrum rolí. Herec patřil k legendárnímu ročníku na DAMU, jehož studenti po škole odešli do ostravského Divadla Petra Bezruče, aby se pak po několika letech vrátili do Prahy a založili tu Činoherní klub – slavnou scénu plnou zvučných jmen jako Jiří Hrzán (✝41), Pavel Landovský (✝78), Petr Čepek (✝54), Ladislav Mrkvička (✝81) nebo Jiří Kodet (✝67).

„Když ucítím, že je někde parta, která chce dělat, neváhám a musím být u toho,“ řekl Husák o svém působení v Činoherním klubu.

Nechtěl čelit smutnému konci

Nakonec z něj ale v polovině 70. let odešel a přesídlil do Českého Krumlova. Nechtěl totiž přihlížet nucenému rozpadu magického spojení mezi herci a jevištěm a hledištěm v Činoherním klubu. Chtěl hrát pro děti, protože měl rád jejich přirozené a spontánní reakce a nezáludnost. A právě v jižních Čechách se z něj stal i oceňovaný loutkoherec. Nakonec se ale vrátil do Prahy. V roce 1983 přijal angažmá v divadle Na zábradlí, kde působil až do své smrti.

Před kamerou válel

Po celou dobu také točil, a tak to, co nám dnes zbývá jako vzpomínka, jsou především jeho filmové postavy, ať už je to zmatený zřízenec Arnošt z komedie Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974) nebo vesnický doktor v Sestřičkách (1983).

Hrával sice většinou vedlejší postavy, ale titulní role se dočkal také – ve smutné komedii Všichni musí být v pyžamu (1984) si zahrál kontrolora nemocných Řehoře Maršíčka. Poslední menší úlohu režiséra Husák ztvárnil v moderní pohádce O zapomenutém černokněžníkovi (1991).

Svou závislost tajil

Hercovým prokletím byl alkohol, který později kombinoval s prášky. Problémy s pitím měl už v Činoherním klubu. Jeho herecký kolega Pavel Landovský později vzpomínal, že se snažil svoji závislost tajit a láhev s vodkou si schovával na záchodě do splachovací nádržky. „Vždycky ji vytáhl a cvakl si,“ vyprávěl Landovský. Pití mohlo i za jeho několik nevydařených manželství. Když zkrachoval i jeho čtvrtý svazek, našel Husák útočiště u své matky.

Osm měsíců v kómatu

S alkoholem se herec potýkal prý už od mládí – sužovaly ho deprese, a když byl pod vlivem, cítil se lépe. Občas se mu podařilo nad závislostí alespoň dočasně vítězit, dokonce nastoupil na odvykací kúru, ale byl to marný boj. Pití nakonec stálo i za jeho smrtí.

Na konci února roku 1991 se večer v povzneseném stavu vracel z restaurace a na kluzkém povrchu pravděpodobně uklouzl a způsobil si zranění hlavy. Je ale také možné, že ho někdo udeřil. Přátelé ho našli a odvedli domů, ale další den už nebyl schopen s nikým komunikovat. Přivolaný lékař zjistil, že se jedná krvácení do mozku. Po osmi měsících v kómatu František Husák v listopadu 1991 zemřel. Je tomu právě 30 let... ■