Olga Lounová se pochlubila závodnickou rodinkou. Mladší brácha (16) i ségra (14) mají adrenalin v krvi

„Můj brácha Daniel Pytloun skončil letos jako vicemistr Evropy v buginách a sestra Eliška jela poprvé Evropu a celkově dojela sedmá. Na to, že je bráchovi 16 a Elišce 14 let, tak dobrý,“ smála se Lounová, kterou na představení vozu na slavnou Rallye Dakar doprovodila ještě maminka s tatínkem. Mladší sestra se navíc stejně jako Olga věnuje i zpívání.

Zpěvačka sice miluje závodění, ale jako řidička je velmi zodpovědná.

„Pokuta mně neminula, byla za rychlost. Ale jinak se považuji dobrou, opatrnou a hodně pozornou řidičku. Naučila jsem se udržovat rozestup mezi auty, to mě často zachrání od bouračky. Mám totiž čas reagovat na dění na silnici. Čechy považuji za dobré řidiče, akorát vím, že ženy moc nekoukají do zpětného zrcátka a chlapi zase nedodržují vzdálenost mezi auty. Blikají, tlačí se, jsou občas agresivní. Teď mám jednu špatnou zkušenost. Můj fanoušek šel v noci z mého koncertu po silnici, neosvětlený, neoznačený a srazilo ho auto. Nebyl ve tmě vidět! I na to chci upozornit,“ apeluje Lounová. ■