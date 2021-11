Šlo to rychle, až se stydí: Berenika Kohoutová zveřejnila zprávy, které si psala s budoucím manželem. Na co ji sbalil?

Berenika Kohoutová - Tři tečky Video: Universal Music

„Kryštof mi poslal přes Facebook tři tečky jako nejlepší pick-up line, co v tu chvíli vymyslel. No, pár dní trvalo, než jsem to vůbec zaregistrovala, ale potom jsme si začali psát a psali jsme si měsíc v kuse. Potom jsme šli na první rande… No a teď spolu máme dceru Lolu!“ svěřila se Berenika.

Útržky z jejich konverzací jsou zakomponované i do klipu, divák si je může přečíst.

Hudba je z dílny Jiřího Buriana, text a melodii napsala Berenika. Námět pak zpěvačka připisuje partnerovi, stejně jako v případě hitu Dělám stojky.

„No, vtipný je, že můj největší hit Dělám stojky je taky Kryštofova zásluha. Psali jsme si opravdu skoro celý dny i noci. Měla jsem na tom takovou závislost, že když mi pár hodin neodpověděl (což bylo většinou proto, že třeba usnul, ale já zrovna někde byla), tak jsem začala dost pařit a … dělat stojky. A protože to bylo moje docela divoký období, dělala jsem je dost často, až z toho vznikla písnička,“ směje se.

Videoklip natočil hudební režisér Jan Strach, vznikl na nádraží v Praze Holešovicích. ■