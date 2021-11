Charlotte Štiková šokuje: Máma se snažila svést přítele a navštívila ho v ložnici, tvrdí

Charlotte Štiková s matkou Monikou Michaela Feuereislová

"Udělala nám hodně hnusných věcí, které se nezapomínají, ale je to máma. Začínáme být v kontaktu," řekla Super.cz Charlotte. "Ještě jsme se neviděly, ale voláme si a píšeme," prozrazuje.

Charlotte se údajně dle svých slov musí přenést i přes to, že se prý matka snažila svést jejího přítele Ivka. "Bohužel je to tak. Je to ještě doba, kdy jsme natáčeli reality show Štiky. Ivko mi řekl, že se ho máma snažila svést a navštívila ho v ložnici," tvrdí Charlotte.

"To je asi věc, kterou v sobě zpracovávám nejvíc. Že by byla schopná tohle udělat vlastní dceři. Ale snažím se to hodit za hlavu a s mámou zase komunikujeme," dodala. ■