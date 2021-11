Tvrdí o sobě, že má nejdelší penis na světě. Ochranka na letišti si myslela, že v rozkroku pašuje výbušniny

Jonah Falcon Profimedia.cz

Pohlavní úd mu však činí potíže např. při cestování. Falcon se pochlubil jednou vtipnou historkou, která se mu před lety stala na letišti. Kvůli vypouleným kalhotám si ho všimli strážníci a začali ho považovat za krajně podezřelého. Ochranka ho zastavila s podezřením, že pašuje něco nebezpečného. Dokonce si mysleli, že má v kalhotách výbušninu.

Jonah proto prošel speciální prohlídkou, kdy mu pracovníci letiště na ruce nasypali prášek, který odhaluje stopy po manipulaci s výbušninou. Kontrolou nakonec prošel a mohl odcestovat. Možná by jen stačilo, kdyby sundal kalhoty a celníkům by bylo hned vše jasné. Pokud by se ovšem při pohledu na mužovu chloubu nelekli. ■