Tajila velkou vadu na kráse. Před druhou svatbou musela jít Partyšová dokonce nakrátko

Už víc jak čtyřiadvacet let se Gabriela Partyšová (43) objevuje na televizních obrazovkách. Kromě daru řeči si zakládá i na svém vzhledu a je si vědoma toho, že na sobě musí neustále pracovat. Postavu se snaží moderátorka modelovat cvičením a golfem. Neváhá využívat i další ženské zbraně, jako jsou vlasy.

Málokdo ví, že právě vlasy Gábinu dlouhá léta trápily. Jelikož si je nechávala prodlužovat a zahušťovat napletenými prameny, tak ji její hříva velmi prořídla. Před svou druhou svatbou s Danielem Farnbauerem byla dokonce nucená si vlasy ostříhat nakrátko. Dnes už by asi nikdo nepoznal, že se moderátorka zase chlubí cizím peřím. „Už si zase mohu nechávat vlasy zahušťoval indickými vlasy zpracovanými na evropskou kvalitu. Stejné nosí Salma Hayek, Jennifer Lopez, nebo Gwyneth Paltrow,“ říká Partyšová.

Partyšové se výrazně zlepšila pleť a vlasy poté, co odpadlo ranní vstávání do Snídaně s Novou. Aktuálně moderuje pořad Život ve hvězdách. „Mám to štěstí, že můžu pracovat na sportovních televizních projektech, také jsem ambasadorkou sítě zdravotnických zařízení,“ říká Gábina Partyšová. ■