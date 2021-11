Opět ve svatebním! Jedno neúspěšné manželství už má krásná blondýnka za sebou, teď promluvila o druhé veselce

Veronika Chmelířová Super.cz

"Když mě někdo pozve na krásnou akci, uvítám to. Funguji stále i v zahraničí. Už to není moje hlavní priorita, odbíhám si na molo z jiné práce, vybírám si. Ale stále je to moc fajn," řekla Super.cz Veronika na charitativní módní show.

Veronika zářila také ve svatebních šatech. Jednu veselku už má za sebou, s hokejistou Milanem Procházkou jim manželství bohužel nevyšlo.

"Přemýšlela jsem, kolikrát jsem na sobě svatební šaty měla, asi bych se nedopočítala. Jednu svatbu mám za sebou, byla krásná, užila jsem si ji, ale nedopadlo to. Doufám, že na jednu, tu finální, ještě třeba dojde," usmívá se Chmelířová.

Vážný vztah už má několik let, na svatbu ale netlačí. "Nelpím na tom, už jsem si to jednou prožila. Ale je to krásné spojení, důkaz lásky. I když hodnoty vztahu už vidím i jinde," dodala. ■