Věk, šediny, vrásky: Sarah Jessica Parker se vyjádřila k hejtům na svůj vzhled v pokračování Sexu ve městě

„Šediny, šediny, šediny. Řeší se, proč mám šedivé vlasy. Každý má co říct. Že jsem moc vrásčitá, nebo že nemám dost vrásek. A je v tom tolik misogynie. Jsou to věci, které by se zkrátka neřešily, kdybych byla muž. Sedím tu s Andym Cohenem, který je úplně šedivý a vypadá skvěle. Proč je to u něj v pohodě? Nevím, co mám lidem říkat,“ ulevila si herečka.

„Je to skoro, jako by lidé nechtěli, abychom byly smířené se svým vzhledem,“ pokračovala představitelka Carrie. „Jako by si užívali, když se kvůli vzhledu trápíme, ať už si vybereme stárnout přirozeně a nebýt dokonalé, nebo si pomůžeme nějakou úpravou, abychom se cítily líp. Vím dobře, jak vypadám. Nemám na výběr. Co s tím mám jako dělat? Přestat stárnout? Zmizet?“

Když oznámili, že se bude natáčet pokračování Sexu ve městě s názvem And Just Like That, zaznamenal narážky na věk hereček i producent Michael Patrick King.

„Někdo na to reagoval sdílením fotky ze seriálu Golden Girls. Říkal jsem si, že je dotyčné buď 35, nebo je v důchodu a unikla jí nějaká kapitola,“ nechal se slyšet. (Golden Girls - sitcom z 80. let o dámách v seniorním věku - pozn. autora)

Desetidílné pokračování Sexu ve městě se od května točilo v New Yorku a v průběhu natáčení se hojně objevovaly fotky a videa Parker, Cynthie Nixon a Kristin Davis. A protože Parker a Nixon nechaly vyniknout své šediny, okamžitě se jejich vzhled začal řešit, jako by opravdu neměly právo na stárnutí. Seriál And Just Like That uvede HBO Max už v prosinci. ■