Mladší dcera Ivy Kubelkové opět jako modelka: Karolína (12) si sama ošmikala vlasy a takhle to dopadlo

Karolína Jirásková Super.cz

"Je to pro mě zábava, ale pořád si myslím, že v budoucnu bych to jako práci dělat nechtěla. Ale tady je to sportovní móda, můžu být zase v teniskách a to mi vyhovuje víc než nějaké střevíčky na podpatku," řekla Super.cz Karolína, která je zatím na základce, zřejmě by chtěla zkusit gymnázium, ale pokukuje i po herectví.

Bavili jsme se i o jejím novém účesu. "Stála jsem doma před zrcadlem a říkala si, že už jsem ze sebe znuděná. Tak jsem vzala nůžky a ustřihla jsem si vlasy. Zrovna rovné to nebylo, ale ty zuby mi pak dorovnala paní v kadeřnictví, když jsme se na tuhle přehlídku líčily a česaly," smála se Karolína. ■