Model oblečená-neoblečená vynesla na červený koberec i představitelka Šípkové Růženky ze Zloby

Elle Fanning Video: Profimedia.cz

Dalo by se říct, že se oblékla jako Dáda Patrasová (65) v pohádce Koloběžka první. Ani oblečená, ale ani neoblečená. Elle si na slavnostní příležitost oblékla šaty značky Gucci, které byly z průhledného materiálu. Pod ně samozřejmě oblékla spodní prádlo, protože pokud by to neudělala, mohla by opravdu rovnou přijít nahá.

Třiadvacetiletá herečka na sebe poutala veškerou pozornost. Její hereckou kariéru naplno odstartoval snímek Zloba - Královna černé magie a jeho pokračování Zloba: Královna všeho zlého. V pohádkových snímcích si zahrála Šípkovou Růženku po boku Angeliny Jolie (46).

Ve filmu se poprvé objevila už ve svých třech letech, kdy hrála mladší verzi své sestry Dakoty Fanning ve snímku Jmenuji se Sam (2001). ■