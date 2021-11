Zdeněk Godla naštval svou taneční partnerku Terezu. Zdeněk Chlopčík popsal, co se stalo

Zdeněk Godla s Terezou Pruckovou Česká televize

Dalším, kdo opustil taneční show StarDance, byl Zdeněk Godla. „Jsou chvilky, kdy vás něco nebaví nebo prostě nemáte den, ale pak jsou zase chvíle, kdy je to krásné a příjemné. Docela mě to mrzí, tedy ne, že bych brečel, to ne. Jsou tady lepší, tak ať vyhraje ten nejlepší,“ řekl herec Super.cz těsně po vyřazení.