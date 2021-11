Nemocná Babčáková se po konci ve StarDance obrnila hradbou mlčení. A co řekl její tanečník Martin Prágr?

Simona Babčáková a Martin Prágr si už ve StarDance soutěžně nezatančí. Michaela Feuereislová

Zatímco zklamaná Babčáková se obrnila hradbou mlčení, ozval se aspoň její tanečník Martin Prágr, se kterým herečka ještě do poslední chvíle trénovala. „Popsal bych to takto,“ napsal Prágr a přidal emotikony srdíček. „Je nám to líto, jak to celé dopadlo. Děkujeme vám všem za podporu, hezké zprávy, obrázky od dětí, poslané hlasy, byla to jízda,“ dodal smutný tanečník.

Vyřazení Babčákové šokovalo i její kolegy a soupeře ze StarDance. „Je mi líto Simči, která byla lídrem té naší party. Byla super. Je to, nechci říkat křivda, ale je mi jich líto, že dřeli a makali, byli tři měsíce neustále někde na zkušebně, a pak se stane, co se stane, a shodou okolností jsou ze hry. Zdravím Simču domů a snad je jí fajn,“ nechal se slyšet zpěvák Mirai (29), který si také týden pobyl v karanténě.

„Bolí, jste lásky,“ přidala se herečka Marika Šoposká (31). V sobotním díle StarDance skončil kromě Babčákové s Prágrem také Zdeněk Godla (46) s tanečnící Terezou Pruckovou. Jeho vyřazení ale proběhlo standardní cestou – nestačily mu hlasy diváků a hodnocení poroty. ■