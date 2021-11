Lela Ceterová má tři týdny do porodu: Snoubenka Karlose Vémoly se předvedla v pořádně těsných šatech

Lela Ceterová Profimedia.cz

"Velmi mě to potěšilo a jsem ráda, že jsem to zvládla, protože už za necelé tři týdny jdu do porodnice," prozradila Lela, která pokřtila titulní stranu, kterou ozdobila její kamarádka Kristýna Táborská.

"Takovou nabídku jsem nemohla odmítnout i z toho důvodu, že před devíti lety jsme se s Kikou poznaly právě na společném focení pro Playboy. Bylo to v Alpách. Od té doby jsme nerozlučná dvojka. Naše životy se hodně změnily, staly jsme se mámami. Prožily jsme toho spolu hodně. A Kika je příklad, že i máma dvou dětí dokáže být velmi sexy," dodala Lela Ceterová. ■