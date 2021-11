Porotce MasterChefa Přemek Forejt přichází s anglickou písní: Takhle na ni reagovala jeho láska Eva Burešová

Přemek Forejt ft. Nebe - Please

Úspěšný šéfkuchař a porotce z populární televizní show MasterChef Přemek Forejt čím dál víc proniká i do hudební branže. Po písni Stella , kterou věnoval své dceři, přichází s dalším songem Please. I tentokrát Forejt spolupracoval se skupinou Nebe.

„S kluky jsme si sedli, a jelikož mě zpívání baví a přijde mi to jako skvělé odreagování a koníček k mé práci, rozhodl jsem se v něm pokračovat,“ řekl Forejt.

Novinkou je, že tentokrát zpívá anglicky. „Moc mě baví písničkář James Bay. Když se mě Petr ptal, jaký žánr bych chtěl zpívat, napadlo mě, že tahle poloha mi bude sedět jako ulitá,“ uvedl.

Za textem stojí frontman Nebe Petr Harazin ve spolupráci s mladou ostravskou muzikantkou Niké Vopaleckou, studentkou prestižní bostonské hudební vysoké školy Berklee.

„Text je o člověku vracejícím se domů, protože doma je vše, čím se chce ve svém životě obklopovat. Vždycky, když píšu pro někoho jiného než pro svou kapelu, snažím se maximálně vcítit do osoby daného interpreta, ale v případě Přemka to bylo velmi jednoduché, protože mi přijde, že jsme si v lecčem podobní. Oba se živíme tím, co milujeme, oba jsme našli své životní lásky a oba máme krátce po třicítce tak nějak všechno hezky srovnané,“ uvedl Harazin.

Jednou z prvních posluchaček písně Please byla Přemkova přítelkyně, zpěvačka a herečka Eva Burešová (28).

„Přemkovu novou písničku jsem poprvé slyšela rok zpátky, když mi ji zahrál na kytaru. A to jsem vůbec netušila, že byla Petrem Harazinen z kapely Nebe napsaná přímo pro něj. Přemek má nádhernou barvu hlasu, kterou tady u nás nemáme, a tak si myslím, že je více než dobře, že svůj talent rozvíjí. Já ho v tom rozhodně podporuju a věřím, že se písnička bude líbit.“ ■