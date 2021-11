Zpívala árii nahá? Operní diva zapomněla rolák, na natáčení klipu si vzala hodně odvážné šaty

Pavlína Senič v klipu Hijo de la Luna

"Já jsem hlásila dopředu, že nechci točit vůbec postavy jen tváře a že budu mít rolák a budu celá zahalená. No a dopadlo to tak, že černý rolák, který jsem měla připravený večer na komodě moje dcera Lilianka uklidila do své skříně a já ráno v 7 hodin nic netušící sbalila všechny věci, samozřejmě bez roláku, a odjela do studia," vyprávěla nám Pavlína.

"Nakonec jsem byla odkázaná na lehké šaty, které mi musely končit těsně nad bradavkami, kvůli střihu kamery. Příšerné nervy, všechna ostrá světla mířila na mě a odkrývala nedostatky. No přežila jsem a výhodou bylo, že maestro nikam jinam než do kamery nekoukal," smála se.

Videoklip vznikal ještě během jarního lockdownu. "Už jsme byli opravdu zoufalí a nešťastní ze zákazu umělecké činnosti a vystupování. Dlouho jsme vybírali skladbu, která by oslovila větší spektrum diváků, nejen příznivce klasické hudby. Myslím, že se nám podařilo spojit umělecké a pěvecké vyjádření s hudbou, která je známá a líbivá, a také jsme chtěli, aby i obsah skladby byl zajímavý," doplnila pěvkyně.

Ve skladbě jde o příběh ženy, která pro lásku zaprodala své dítě. Tento song již nazpívala slavná operní diva Monserrat Caballé. ■