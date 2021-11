Snědý démon odchází zraněný a poražený: V tanečních botách jsem si připadal jako homosexuál, svěřil Godla

Zdeněk Godla a Tereza Prucková se rozloučili se StarDance. Super.cz

Sice původně párkrát pronesl, že bude rád, když bude ze StarDance co nejdříve vyřazený, ale nakonec to Zdeněk Godla (46) s radostí nepřivítal. "Během soutěže jsem změnil názor. Jsou chvilky, kdy vás něco nebaví anebo prostě nemáte den, ale pak jsou zase chvíle, kdy je to krásné a příjemné. Docela mě to mrzí, tedy ne, že bych brečel, to ne. Jsou tady lepší, tak ať vyhraje ten nejlepší," řekl Super.cz.